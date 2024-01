Milan, si monitora Traoré, ma un altro club italiano è in vantaggio

Il centrocampista può lasciare il Bournemouth in prestito: il Milan è interessato, ma un'altra società italiana è in pole position per lui

Il Milansta lavorando molto in questa sessione invernale di calciomercato. Dal punto di vista delle entrate, il club rossonero Hamed Jr Traorè del Bournemouth. L'ex Sassuolo nelle settimane scorse aveva contratto la malaria, ma ora è guarito ed è tornato a disposizione.

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il Milan è vigile sulla situazione dell'ivoriano, che potrebbe partire in prestito. Il giocatore però piace anche ad altri club italiani, come Roma e Napoli. In caso di mancato arrivo di Popovic, il club rossonero potrebbe utilizzare lo slot da extracomunitario per lui.

Nelle ultime ore però, proprio il Napoli sta intensificando i contatti con il club inglese per accelerare la trattativa. I partenopei, con l'affare Samardzic che sembra essere sfumato, hanno individuato in Traoré un'alternativa importante.

