Il tabellino della gara di ieri sera: Dier ammonito salterà il ritorno!

“Il primo passo è fatto. Un Milan ritrovato nello spirito e nel gioco batte il Tottenham a San Siro grazie a una rete in apertura di Brahim Díaz, assicurandosi la gara d'andata degli Ottavi di finale di Champions League. I rossoneri posano una pietra importante nell'economia della doppia sfida, e si mangiano le mani per le occasioni non concretizzate nella ripresa, specialmente quelle capitate a Thiaw e De Ketelaere. Senza dare adito ai rimpianti, la prova della squadra è stata encomiabile per sacrificio, concentrazione e coesione di gruppo”.