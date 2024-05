Milan, torna in voga De Zerbi per il dopo Pioli: la situazione

Una scelta che come tutte presenta i suoi pro e contro, ma che potrebbe rivelarsi molto affascinante. De Zeri infatti è nato e cresciuto nel settore giovanile del Milan e porta i colori rossoneri ancora nel cuore. A dirlo è stato proprio lui a metà febbraio, quando ha dichiarato: "Non è un club normale per me, sono cresciuto in quella società. Per la mia vita sarò riconoscente a questo club".