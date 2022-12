Milan, torna il Trophy Tour: prossima tappa sabato 17 dicembre a Dubai

Il Milanha annunciato una nuova tappa del Trophy Tour. Sabato 17 dicembre il club meneghino con PUMA terrà uno speciale Meet&Greet con i calciatori rossoneri Divock Origi, Brahim Diaz e Alexis Saelemaekers presso lo store PUMA presente al The Dubai Mall. L’evento fa parte del tour globale organizzato dalla società rossonera in collaborazione con Emirates, che ha già fatto tappa a Londra, New York, Singapore e Giacarta.