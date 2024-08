Milan-Torino: il dato sugli spettatori nella prima gara di campionato

Il Milan di Paulo Fonseca resta impantanato nella prima uscita stagionale. I rossoneri non vanno oltre il 2-2 tra le mura casalinghe...

Il Milan di Paulo Fonseca resta impantanato nella prima uscita stagionale. I rossoneri non vanno oltre il 2-2 tra le mura casalinghe di San Siro, in una gara che poteva andare decisamente meglio. I meneghini sono riusciti ad agguantare sul finale il pareggio, dopo il secco 2-0 dei granata che conducevano fino all'89esimo. Ad accorciare le distanze ci ha pensato il neo acquisto Alvaro Morata, subentrato da poco dalla panchina. A siglare, invece, la rete del 2-2 c'è lo zampino di Noah Okafor, ancora deciso a gara in corso.