Milan, in attesa del match con il Torino, ricordiamo la sfida del 2009

Domani i rossoneri torneranno in campo per l'esordio in campionato. La squadra di Fonsecaaffronterà il Torino a San Siro alle 20:45. In attesa del match, facciamo un tuffo nel passato. Il sito ufficiale del Milaninfatti ha pubblicato la Time Machine dedicata. I dettagli: "Milan-Torino, prima giornata di Serie A. Non è un inedito, per rossoneri e granata, inaugurare le rispettive stagioni con uno scontro diretto a San Siro: è già successo in occasione del campionato 2016/17. Per il nostro Time Machine, però, abbiamo deciso di viaggiare ancora più indietro nel tempo, tornando a 15 anni fa, rivivendo il successo ottenuto il 19 aprile 2009.