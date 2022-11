Milan-Torino, parte oggi la vendita dei biglietti per la partita di Coppa Italia

Il campionato di calcio è attualmente fermo per permettere lo svolgimento dei Mondiali in Qatar. La Serie A torna in campo il 4 gennaio, con il Milan impegnato nella sfida contro la Salernitana. Gennaio inizia subito forte, con la squadra di Pioli impegnata in campionato ma anche in Coppa Italia. Proprio mercoledì 11gennaioalle 21 i Diavoli affronteranno a San Siro il Torino, per la sfida valevole per l’accesso ai Quarti di finale della Coppa Italia.