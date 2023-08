MOVIOLA | Gli episodi più controversi di Milan-Torino

E' terminata da pochi minuti la sfida Milan vs Torino . Andiamo a vedere le decisioni più controverse prese della classe arbitrale durante il match tramite la nostra moviola targata ilMilanista.it.

Minuto 36 - Regolare il gol di Schuurs. Al momento del tiro di Ricci il difensore olandese è tenuto in gioco da Leao.

Minuto 38 - Ammonizione per Hernandez dopo un gesto di stizza verso Mariani: corretta la decisione.

Minuto 41 - Mariani richiamato al Var per il tocco di mano di Buongiorno in area di rigore. Il direttore di gara decide per il rigore, anche il contatto col pallone era molto ravvicinato. Decisione borderline.