Milan-Torino 2-2: Okafor e Morata evitano la sconfitta all’esordio

I primi minuti sono di studio. La prima azione pericolosa del Milan è al 5', con uno strappo importante di Pulisic: azione chiusa da Leao, con tiro deviato in angolo. Sul corner successivo Thiaw piazza bene di testa, ma Masina salva sulla linea, con Leao che spara alto il tap-in. I rossoneri fanno la partita, ma lasciano spazi al Toro. Zapata al 14' è libero di scagliare un buon tiro rasoterra dal limite, che finisce di poco a lato. La squadra di Fonseca prova a giocare nella metà campo avversaria e ha dei lampi, ma non riesce a trovare la zampata. E al 29' passa il Torino. Bella azione dei granata, Zapata arriva al cross per il colpo di testa di Bellanova che supera Maignan e prende il palo, poi Thiaw prova ad allontanare sulla linea, ma non controlla bene e la palla entra. Visto il malfunzionamento della Goal Line Technology, il gol non viene convalidato subito, ma ci pensa il Var a chiarire tutto. Dopo il gol la squadra ospite prende coraggio e spinge. Al 38' gran colpo di testa di Zapata su cross da corner e Maignan deve fare un miracolo di piede per salvare la porta. Ci prova il Milan al 40' Loftus-Cheek lancia Leao a campo aperto, il portoghese semina gli avversari e si presenta davanti a Milinkovic-Savic, bravo a distendersi sulla conclusione bassa del numero 10 rossonero. Al 44' altra bella azione del Toro: Bellanova arriva sul fondo e mette indietro per Ilic: la conclusione è ben indirizzata, ma Maignan respinge. Poco prima del 46' ci prova Chukwueze da fuori, ma senza trovare lo specchio. Il primo tempo si chiude 0-1.

Dopo un paio di minuti il Milan ha una grande occasione. Errore in disimpegno della difesa granata lancia Pulisic in porta: lo statunitense supera il portiere, ma la conclusione è sull'esterno della rete. La squadra di Vanoli è ben messa in campo e ha le idee chiare. Il Milan però prova ad alzare i giri e schiacciare gli avversari. Poco prima dell'ora di gioco Fonseca fa un triplo cambio: Morata, Reijnders e Theo Hernandez per Jovic, Bennacer e Chukwueze. Al 63' Maresca fischia un rigore per il Milan. Leao lancia in profondità Morata, fermato dalla scivolata di Coco. Il Var però chiama l'arbitro alla revisione e il direttore di gara cambia la decisione: niente rigore, il difensore prende la palla. La beffa è che 3 minuti dopo il Toro raddoppia. Ancora una buona combinazione che porta al cross Lazaro: Zapata è libero in area e può svettare di testa per lo 0-2. Al 72' i rossoneri hanno l'opportunità di accorciare con Pulisic, ma il rigore in movimento dell'americano va alto. Fonseca poi toglie proprio Pulisic per inserire Musah. All'80' Morata gonfia la rete su ribattuta, ma in netto fuorigioco. All'82' Fonseca prova il tutto per tutto con Okafor per Calabria. I rossoneri si riversano in avanti e trovano il gol al minuto 89. Reijnders tenta la conclusione da fuori e Morata ci mette la punta, battendo Milinkovic-Savic per l'1-2. Il forcing nel recupero fiume paga. E' il minuto 95 quando Musah crossa in mezzo per Okafor che con una splendida girata al volo fa 2-2. Il Milan reagisce con orgoglio nel finale e rimonta il doppio svantaggio. Il carattere c'è, ma ora Fonseca dovrà lavorare per assemblare la squadra e dare la sua impronta.