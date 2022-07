Offerto un top player al Milan! Riflessioni in corso: il colpo è possibile

Il nome in questione è molto caldo, farebbe impazzire chiunque. Per carità, deve riscattarsi da una stagione decisamente al di sotto delle sue aspettative a causa del suo recente cambio squadra, ma il giocatore è un'incredibile occasione di mercato. Parliamo niente di meno che di Georginio Wijnaldum, l'ex centrocampista del Liverpool, ora in forza al PSG. Si, in Francia non è riuscito a lasciare il segno, non è riuscito a trovare la sua dimensione in una realtà dominata dai campioni. Forse proprio per quello: l'olandese vuole essere lui il giocatore di riferimento, su cui puntare, non una delle tante punte di diamante.