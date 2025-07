Milan, le top news di giornata

Milan a lavoro tra campo e calciomercato: ecco di seguito tutte le ultime novità riguardanti il mondo rossonero

Il Milan ha svolto ieri l’ultimo giorno di preparazione al centro sportivo di Milanello, dove ha anche disputato l’amichevole contro il Milan Futuro (vinta per 3-0).

Convocati tournée

Ieri sera i rossoneri sono partiti alla volta di Singapore, dove si terrà la prima amichevole estiva contro l’Arsenal. Questi i convocati di mister Allegri:

PORTIERI: Maignan, Pittarella, P. Terracciano, Torriani.

DIFENSORI: Bartesaghi, Duțu, Gabbia, Jiménez, Magni, Pavlović, F. Terracciano, Thiaw, Tomori.

CENTROCAMPISTI: Bondo, Comotto, Fofana, Loftus-Cheek, Musah, Pulisic, Ricci, Saelemaekers.

ATTACCANTI: Chukwueze, Colombo, Leão, Liberali, Okafor.

Tre rinforzi

Intanto Tare sta lavorando per portare ben tre rinforzi in rossonero. Il primo è Pervis Estupinan del Brighton, considerato il sostituto ideale di Theo Hernandez. Il Diavolo ha presentato una seconda offerta di 15 milioni, bonus esclusi. L’ecuadoriano ha un accordo con il Milan per un quadriennale da 2,5 milioni di euro a stagione.

Jashari

L’altro grande obiettivo di mercato rimane Ardon Jashari, che non è stato convocato dal Club Brugge per la Supercoppa di Belgio in programma oggi pomeriggio. In casa rossonera inizia a filtrare fiducia, con gli intermediari che ieri erano presenti a Casa Milan.

Pubill

L’ultimo giocatore monitorato in questi giorni è Pervis Estupinan, che può portare corsa e spinta sulla destra. Il Diavolo ha ottenuto il via libera per avviare la trattativa con l’Almeria, dopo i risultati positivi dei test preliminari. Il cartellino del giocatore viene valutato almeno 15 milioni di euro.