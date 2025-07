Milan Futuro, Sandri vicino al Crotone

Dopo la retrocessione del Milan Futuro, Mattia Sandri è vicino al trasferimento al Crotone: il classe 2001 è pronto a ripartire dalla Serie C

Dopo la retrocessione del Milan Futuro in Serie D, sono molti i cambiamenti in corso per quanto riguarda la squadra B del Milan. In panchina è arrivato Massimo Oddo, chiamato a guidare un gruppo giovane e da ricostruire, ma tra i giocatori ci sono diversi elementi che non vogliono scendere di categoria e sono pronti a cambiare aria.

Sandri verso l’addio

Tra i giocatori con la valigia in mano ci sarebbe anche Mattia Sandri. Il centrocampista classe 2001, che nella scorsa stagione ha totalizzato due gol e sei assist in trentasei partite complessive, è ormai da tempo uno dei profili più maturi e continui del gruppo. Proprio per questo, sarebbe ad un passo dal trasferimento al Crotone, club che milita in Serie C e che ha messo gli occhi su di lui.

Lo riferisce Tuttosport, secondo cui manca solo la firma e l’ufficialità. Il trasferimento, se confermato, rappresenterebbe per Sandri un’opportunità importante per rilanciarsi in una piazza ambiziosa e in un campionato competitivo come la Serie C, anche se ciò significherebbe dire addio al Milan.