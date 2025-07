Milan, tra i convocati per la tournée anche diversi nomi in bilico

Tournée Milan: tra i convocati anche diversi giocatori in uscita. Il punto su Musah, Colombo, Okafor e Chukwueze.

L’elenco dei convocati per la tournée estiva del Milan è stato reso noto, e tra i calciatori chiamati dall’allenatore ci sono anche diversi elementi in bilico. I giocatori già certi di partire non sono stati convocati, ma anche tra alcuni dei presenti in lista non è scontata la permanenza in rossonero.

Chi rischia l’addio

Il primo nome che salta all’occhio è quello di Yunus Musah, centrocampista sul mercato da settimane, tanto che sembrava tutto fatto per una sua cessione al Napoli circa un mese fa. Probabilmente, quando si aggregherà al gruppo Modric e dopo l’eventuale arrivo di un altro centrocampista, Jashari in pole, per lui non ci sarà più spazio. Musah ha comunque mercato in Premier League, e il Milan è pronto a cederlo al miglior offerente.

Convocati anche Lorenzo Colombo e Noah Okafor. Anche loro difficilmente resteranno al Milan. Colombo ha diverse offerte dalla Serie A e potrebbe partire già al rientro dalla tournée. In ogni caso, per ora saranno loro due ad alternarsi per svolgere il ruolo di prima punta nelle amichevoli estive; in attesa del rientro di Santiago Gimenez dalle vacanze e soprattutto dell’arrivo del nuovo centravanti che il Milan cerca con insistenza, il famoso profilo con caratteristiche alla Giroud.

Altro nome da tenere d’occhio è quello di Samuel Chukwueze. Rispetto agli altri tre ha più possibilità di restare: non è ufficialmente sul mercato, ma non è neanche considerato incedibile. Al momento è il vice di Pulisic, ma la presenza in rosa di Saelemaekers, che può ricoprire entrambi i ruoli sugli esterni offensivi, potrebbe limitare il suo minutaggio. Se dovessero arrivare offerte convincenti, verranno prese in considerazione.