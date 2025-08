Milan, le top news di giornata

Milan a lavoro tra campo e calciomercato: ecco di seguito tutte le ultime novità riguardanti il mondo rossonero

Il Milan è tornato dalla tournée estiva tra Asia e Pacifico. In questi giorni i rossoneri non si stanno allenando, complice i giorni di riposo concessi da mister Allegri: la ripresa degli allenamenti è fissata per la giornata di martedì.

Terzino destro

Uno degli obiettivi del mercato rossonero è quello di prendere un terzino destro per il prossimo anno. In queste ore il Diavolo ha posto l’attenzione su Zachary Athekame dello Young Boys. L’offerta ufficiale presentata dai meneghini nelle scorse ore è di 7 milioni di euro. La speranza è di chiudere in poco tempo la questione.

Fronte attaccante

Per il reparto offensivo resta vivo il nome di Dusan Vlahovic. Il serbo ha segnato due gol nell’amichevole della Juventus contro la Reggiana, ma l’attaccante resta comunque in uscita. Il giocatore ha la scadenza nel giugno 2026, perciò il Milan confida di prenderlo a un prezzo ragionevole.

Milan Femminile

Ieri il Milan Femminile ha vinto per 4-0 contro il Glasgow Rangers, amichevole internazionale disputata a Coccaglio. Le rossonere sono state brave a sfruttare gli errori difensivi scozzesi nel primo tempo. Questo match serviva soprattutto per mettere ritmo nelle gambe e valutare le giocatrici.