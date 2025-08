Milan, manca poco per sbloccare Morata-Como

Morata vicino al Como: il Galatasaray pronto a interrompere il prestito. Il Milan incassa 10 milioni e prepara un nuovo colpo in attacco.

La Gazzetta dello Sport ne è sicura: è questione di giorni. Il Galatasaray interromperà il prestito di Morata, che farà quindi ritorno al Milan prima di partire in direzione Como. Ai rossoneri andranno circa 10 milioni di euro.

Il Gala pronto ad interrompere il prestito

Non è ancora chiaro in cosa consista l’accordo per chiudere anticipatamente il prestito, visto che il Galatasaray inizialmente chiedeva un indennizzo di 8 milioni per liberarlo. Probabilmente l’acquisto molto dispendioso di Osimhen e la volontà dell’attaccante spagnolo di lasciare la Turchia per approdare al Como potrebbero aver sbloccato lo stallo che durava da circa un mese.

Se tutto dovesse andare a buon fine, Morata potrà dunque finalmente arrivare alla corte del connazionale Fàbregas, che lo ha voluto fortemente per inserirlo nel progetto ambizioso del Como. Il Milan invece se lo ritroverà come avversario in Serie A, ma con 10 milioni in più da poter reinvestire su un altro attaccante.