Milan, le top news di giornata

Milan a lavoro tra campo e calciomercato: ecco di seguito tutte le ultime novità riguardanti il mondo rossonero

Il Milan continua la sua tournée estiva tra Asia e Pacifico. Ieri i rossoneri hanno battuto per 4-2 il Liverpool nella seconda amichevole a Hong Kong.

Grande vittoria

Sono arrivati i primi gol e la prima vittoria dell’estate del Milan, che è riuscito a battere i campioni d’Inghilterra. Leao apre il match firmando il tabellino, ma gli risponde quasi subito Szoboszlai. I rossoneri sono bravi a trovare il vantaggio con Loftus-Cheek e poi con Okafor. Al 93esimo segna Gakpo per il Liverpool, ma i Diavoli rispondono dopo un minuto ancora con Okafor.

Emerson Royal

È ufficiale il trasferimento di Emerson Royal al Flamengo. Il terzino destro ha firmato un contratto fino al dicembre 2028. Emerson indosserà la maglia numeri 22. Lascia il Milan dopo una stagione da protagonista, dove ha disputato 26 partite (22 da titolare).

Altra uscita

Ma non è il solo a salutare il Milan. Anche Lorenzo Colombo ha lasciato ieri il ritiro dei rossoneri in Asia e ha preso un volo per tornare in Italia. Il giovane attaccante è pronto a firmare il nuovo contratto con il Genoa, cosa che avverrà dopo le visite mediche di rito.