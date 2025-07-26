Milan: Royal ha firmato con il Flamengo, domani la presentazione

Emerson Royal ha firmato il contratto con il suo nuovo club, il Flamengo. Domani lui e Saul, altro acquisto, verranno presentati ai tifosi

Emerson Royal oggi ha svolto le visite mediche in Brasile e ha firmato il contratto che lo legherà con il Flamengo. Il terzino si trasferisce nel campionato brasiliano a titolo definitivo. Il Milan incasserà 9 milioni di euro. Emerson Royal e Saul, i nuovi acquisti del Flamengo, verranno presentati ai tifosi domani prima della partita di campionato contro l’Atletico Mineiro.

Trattativa in atto per Guela Douè

Guela Douè piace e non poco alla società rossonera. Il giocatore francese naturalizzato ivoriano di ruolo fa il terzino destro e gioca nello Strasburgo che per lasciarlo partire chiede 30 milioni, il diavolo si è spinto fino a 22. la forbice è ancora ampia, ma non è detto che non si possa ridurre.