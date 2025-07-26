Milan: Ardon Jashari non convocato per Brugge-Genk di domani

L'allenatore del Club Brugge ha deciso di non convocare Ardon Jashari per la prima giornata del campionato belga di domani contro il Genk

Vai nel canale Telegram del Milanista >

Il Club Brugge sfiderà domani il Genk per la partita valida per la prima giornata del campionato belga. Ardon Jashari non figura nella lista dei 22 giocatori convocati. Il Milan ha deciso di rimodulare l’offerta tra parte fissa e bonus per cercare di arrivare a chiudere la trattativa.

Nicky Hayen, l’allenatore del Brugge, ha parlato così della situazione del centrocampista svizzero in conferenza stampa:

“Ardon è infelice? Non sta poi così male. Gli ho dato i miei consigli. Si allena con noi da due giorni. E sta andando bene. È un problema? Assolutamente no. È facile andare d’accordo con lui, si integra facilmente e porta qualità. Ma non è ancora pronto per giocare. Non mi precipito su questo punto, perché domenica abbiamo una partita importante. Come dovrebbe essere. Senti, non possiamo farci niente. E lo abbiamo anche aiutato nella sua cresicta. Quello che succede sopra le nostre teste è al di fuori del nostro controllo. Non mi preoccupo per questa situazione. È nel suo interesse che si alleni ed entri in ritmo. Vogliamo offrire giocatori in forma in caso di trasferimento, ciò fa guadagnare il rispetto di altri club. C’è una comunicazione aperta tra tutte le parti. Soluzione sarà presto chiara”.