Milan, le top news di giornata

Milan a lavoro tra campo e calciomercato: ecco di seguito tutte le ultime novità riguardanti il mondo rossonero

Continua la tournèe estiva del Milan. Oggi i rossoneri saranno impegnati nell’amichevole contro il Leeds, a Dublino, alle 16 ore italiane. Il match sarà visibile su DAZN.

Probabile formazione

MILAN (4-3-3): Maignan; Jimenez, Thiaw, Pavlovic, Estupinan; Jashari, Ricci, Modric; Saelemaekers, Gimenez, Leao. All. Allegri

Addio Liberali

Il Milan ha comunicato ieri di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive di Mattia Liberali, che passa così al Catanzaro. Il club ha voluto ringraziare il giovane attaccante per la professionalità dimostrata. Ora per lui si aprono le porte della Serie B.

Attacco

Il Milan è sempre alla ricerca di un rinforzo per l’attacco. Negli ultimi giorni il club rossonero sembra più propenso a virare su Rasmus Hojlund rispetto a Dusan Vlahovic. Il danese vorrebbe rimanere al Manchester United, ma il club inglese non è dello stesso avviso. I Red Devils hanno aperto alla possibilità di cederlo in prestito con diritto di riscatto. Il Milan vorrebbe tenere l’operazione sotto i 40 milioni complessivi.