Damiani: “Galliani-Milan? Non ne sono tanto convinto”

Oscar Damiani ha parlato a TuttoMercatoWeb.com in merito al possibile ritorno al Milan di Adriano Galliani:

La Juve deve cedere Vlahovic. Che ne pensa?:

“Ha un grande stipendio. Se va via possono prendere qualcun altro. Ma non è neanche semplice trovare una squadra per lui”.

Il Milan?:

“Sarebbe un investimento importante”.

A proposito di Milan: come vede il ritorno di Galliani?

“Galliani è un personaggio di tale livello che non può fare una particina. Poi è appassionato e tifoso del Milan. Ma non ne sono convinto. Sicuramente per il Milan sarebbe un fatto positivo. Ma non la vedo molto fattibile. Ormai nei club il lavoro è di squadra. Ma come battitore libero non è male…”.