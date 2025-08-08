Milan: se Raspadori va all’Atletico Madrid, Conte vorrà Musah

Vai nel canale Telegram del Milanista >
Alfredo Pedullà ha parlato con un post sul suo profilo X in merito all’intreccio di mercato che vede coinvolte Napoli, Atletico Madrid e Milan. i colchoneros spingono per Raspadori. I partenopei, in caso di accordo con gli spagnoli, proveranno a tornare su Musah, centrocampista che tanto piace ad Antonio Conte:
“Napoli: se l’AtleticoMadrid arriva a 30 (bonus compresi) per Raspadori, svolta vicina, gli azzurri proveranno ad aumentare offerta per Musah in modo da anticipare concorrenza. Come anticipato ieri sera, Musah è l’equilibratore che chiede Conte per il centrocampo, dipenderà dalle richieste del Milan”.