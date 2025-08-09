Hojlund 90’ in panchina in amichevole. Segnale per il Milan?

Hojlund resta in panchina nell’amichevole Manchester United-Fiorentina: segnali di un possibile prestito al Milan.

Rasmus Hojlund era oggi convocato per l’amichevole della propria squadra, il Manchester United, che ha affrontato la Fiorentina a Old Trafford. La partita si è conclusa con una vittoria per 6-5 ai rigori in favore dello United, dopo che i 90 minuti regolamentari si erano chiusi sull’1-1.

Hojlund in panchina, c’entra il mercato

La notizia che interessa al Milan riguarda proprio il fatto che Hojlund, attualmente obiettivo principale per l’attacco rossonero, sia rimasto in panchina per tutta la durata dell’incontro. Questo fa pensare che il giocatore possa essere ormai vicino alla partenza.

L’operazione tra i due club è ancora in fase di trattativa e non si può ancora definire in dirittura d’arrivo. Tuttavia, con l’imminente arrivo di Sesko a Manchester, l’apertura dello United a far partire Hojlund in prestito e la sua panchina di oggi, arrivano segnali importanti che fanno pensare che la trattativa possa sbloccarsi nei prossimi giorni. Nel frattempo resta sempre viva anche la candidatura di Vlahovic, pista non ancora tramontata.