Milan, Allegri nel post partita: “Abbiamo lavorato bene”
Milan, Allegri nel post partita: “Abbiamo lavorato bene”

Riccardo Focolari
Milano
9 Agosto, 19:15
Massimiliano Allegri
Allegri nel post partita di Leeds-Milan 1-1: parole di elogio per Modric e Jashari, il mercato e la soddisfazione per il gol di Gimenez.

L’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, al termine dell’amichevole contro il Leeds, finita 1-1, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport e ha rilasciato alcune dichiarazioni a caldo.

“Abbiamo tenuto una bella energia, volevo vedere la condizione dei ragazzi e fargli fare 90 minuti.”

Sulla rosa:

“Mi hanno sempre insegnato che i giocatori vanno sempre allenati prima di dare i giudizi. Momentaneamente abbiamo lavorato bene, non bisogna fare troppi pensieri di grandissimo entusiasmo. Dobbiamo lavorare tenendo grande equilibrio, dovrà essere la nostra forza. Il campionato non si vince o non si perde in una partita.”

Allegri sui singoli

Su Jashari e Modric:
“Grandissimi giocatori, con poca intelligenza e con poca umiltà ne ho avuti pochi e nessuno. Per stare ad alti livelli devi essere umile ed essere intelligente. Modric, non sta a me dirlo, è un giocatore straordinario. Jashari mi sono meravigliato per come ha fatto, perché ha lavorato poco con la palla e si è allenato quasi sempre da solo. C’è da migliorare e lavorare, da portare avanti condizione fisica e convinzione mentale. Non bisogna esaltarsi troppo, la normalità per il Milan deve essere di vincere le partite.”

Su Thiaw e il mercato:
“I ragazzi che ho sono tutti molto bravi, Thiaw è uno di questi. La società sta facendo le sue valutazioni insieme a me e vedremo.”

Su Gimenez ed Estupiñán:
“Estupiñán è cresciuto molto. Quando si cambia paese e campionato… Ha fatto una bella partita, sta crescendo: non avevamo nessun dubbio. Il centravanti più che giocare bene deve fare gol: e oggi Gimenez ha fatto gol, quindi sono contento.”

