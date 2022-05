Tonali e Leao, il cuore e l’anima di un Milan da Scudetto

I due trascinatori rossoneri sfatano il tabù nella notte di Verona. I due giovani dal futuro scintillante incantano e il Milan sogna.

Tonali e Leao sono gli uomini copertina di questo Milan , lo ha più volte ribadito anche Stefano Pioli . La "fatal" Verona s'inchina di fronte ad una prestazione da incorniciare dell'8 e del 17 che incantano e si prendono la scena nella serata del Bentegodi. Il portoghese è incontenibile e conquista ancora una volta un posto nella top 11 di giornata. Impossibile stargli dietro: dribbling, tecnica, esplosività fisica e 2 assist che regalano a Tonali un compleanno indimenticabile . L'asse Leao-Tonali decide la sfida e la rimonta dei rossoneri che, passati in svantaggio, hanno ripreso in mano la partita.

Un Tonali onnipresente su tutte le situazioni di gioco e con un'evoluzione che a soli 22 anni, appena compiuti, tracciano un confine che delineare oggi è impossibile. I margini di miglioramento sono ancora enormi e nonostante la giovane età interpreta il gioco già come un veterano. Gestisce, ha leadership ed incarna lo spirito del Milan più di chiunque altro, un lavoratore nato. Come ha dichiarato in una recente intervista a Rivista Undici, nell'ultimo mese ha cambiato hobby e alimentazione, a dimostrazione di una mentalità vincente. L'amore per i colori rossoneri non l'ha mai nascosto e la replica sul campo è la fotografia di un attaccamento speciale alla maglia meneghina.