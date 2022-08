Milan, infortunio Tonali: ecco quanto rischia di stare fuori

Il numero 8 rossonero ha lasciato anzitempo il campo nell'amichevole contro il Vicenza. A quando il rientro? Lo scenario

Redazione Il Milanista

[AGGIORNAMENTO 12:20]

Il Milan può tirare un sospiro di sollievo, dai controlli non risultano lesioni per Sandro Tonali. La società ha diramato un bollettino ufficiale sulle condizioni del classe 2000 in cui si legge: "L'esame a cui si è sottoposto questa mattina Sandro Tonali ha escluso lesioni muscolotendinee. Il giocatore verrà valutato di giorno in giorno".

Resta però probabile che Tonali si trovi costretto a saltare il primo impegno di campionato contro l'Udinese. Difficile ipotizzare che Pioli lo rischierà visto che si parla dell'inizio di una stagione fitta di impegni per i rossoneri. In caso di forfait dell'azzurro il principale indiziato a prendere il suo posto sarebbe Rade Krunic. Il bosniaco si candida per un posto da titolare al fianco di Bennacer nella linea mediana del 4-2-3-1 dei rossoneri.

Nell'amichevole contro il Vicenza dello scorso 6 agosto Sandro Tonali ha lasciato il campo in anticipo. Pochi minuti dopo l'inizio del secondo tempo l'ex Brescia ha accusato un fastidio al flessore ed è uscito dolorante toccandosi l'inguine. La paura più grande per tutto l'ambiente rossonero può essere uno stiramento. Nella giornata di oggi il numero 8 si sottoporrà agli esami per stabilire l'entità dell'infortunio e capire i tempi di recupero per il rientro in campo.

Secondo quanto riporta LaGazzettaDelloSport la prognosi potrebbe riportare un'elongazione o uno stiramento. Tra i due referti c'è una radicale differenza che comporta tempi di recupero diversi: pochi giorni nel primo caso, tre settimane nell'altro.

Nel caso peggiore le tre settimane di stop non gli permetterebbero di tornare in campo prima del 3 settembre nel derby contro i nerazzurri. Se invece si trattasse del caso migliore il calciatore potrebbe già tornare a disposizione di Pioli nella gara del 21 agosto contro l'Atalanta. Ad ogni modo, con tutta probabilità, sarà difficile vederlo in campo contro l'Udinese nella prima giornata di campionato, in scena tra cinque giorni alla Dacia Arena.