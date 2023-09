Milan, Fikayo Tomori esulta sui social: “Tre punti e un gol”

Ieri sera ilMilan di Stefano Pioli ha battuto all'Unipol Domus il Cagliari di Claudio Ranieri. A segno per i rossoneri anche il centrale difensivo Fikayo Tomori, autore di un'ottima gara. Così Tomori ha esultato su Instagram: "Tre punti e un gol". Una vittoria importantissima per i rossoneri, che volevano dare continuità al successo ottenuto contro l'Hellas Verona, e scacciare via i brutti ricordi della disfatta nel derby. Grazie ai tre punti ottenuti contro i sardi, il Milan sale in vetta alla classifica di Serie A, in compagnia proprio dei cugini nerazzurri. Entrambe le squadre milanesi hanno ottenuto finora 15 punti in classifica.