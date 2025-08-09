Milan, questi club fanno sul serio per Thiaw e Musah: montagna di soldi in arrivo
Milan, questi club fanno sul serio per Thiaw e Musah: montagna di soldi in arrivo

Edoardo Pettinelli
MILANO
9 Agosto, 10:17
Ci sono diversi club interessati a Thiaw e Musah del Milan. Stanno per arrivare cifre elevate per i due rossoneri

In casa del Milan non si pensa soltanto alle entrate, ma anche alle uscite. A tal proposito l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha titolato: “Una montagna di soldi. Adesso si fa sul serio per Thiaw e Musah”.

Su Thiaw

Nelle ultime ore è tornato alla carica il Newcastle per Malick Thiaw. Il club inglese è pronto a rilanciare dopo che la sua offerta da 30 milioni è stata rifiutata dal club meneghino.

Su Musah

Invece su Musah c’è l’interesse sia del Napoli che del Nottingham Forest. Per strapparlo al Diavolo serve una cifra superiore ai 25 milioni di euro.

Buon bilancio

In caso di buona riuscita di queste due operazioni, il Milan avrà portato nelle sue casse oltre 200 milioni di euro. Finora infatti sono stati ceduti Kalulu, Reijnders, Theo Hernandez, Emerson Royal, Pellegrino, Pobega, Sportello e Colombo.

