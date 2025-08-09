Milan, Tare pensa solo a Athekame: ecco quando si può chiudere

Igli Tare sta lavorando per portare Zachary Athekame al Milan il prima possibile. Ecco quando si può chiudere l’operazione

Il Milan sta lavorando senza sosta per chiudere ogni obiettivo possibile in vista dell’inizio del campionato. In questi giorni il direttore sportivo Tare è concentrato per portare a termine l’operazione Zachary Athekame.

Al lavoro

L’obiettivo del club meneghino è trovare il prima possibile un accordo con lo Young Boys e chiudere così la trattativa per il terzino destro entro la fine di questa settimana.

Situazione cambiata

La trattativa si è complicata, ma non è di certo impossibile. Nelle ultime ore infatti il club svizzero ha aumentato la richiesta per il giocatore.

Ecco quanto richiesto

Ora vuole un po’ di più rispetto ai dieci milioni chiesti inizialmente. La richiesta deriva dal fatto che un club francese ha offerto 13 milioni di euro per Athekame, ma il terzino ha rifiutato perché vuole solo il Milan.