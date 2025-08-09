Milan, Tare pensa solo a Athekame: ecco quando si può chiudere
Home > Ultime notizie

Milan, Tare pensa solo a Athekame: ecco quando si può chiudere

Stefania Palminteri
MILANO
9 Agosto, 09:09
Igli Tare, ds Milan
Igli Tare sta lavorando per portare Zachary Athekame al Milan il prima possibile. Ecco quando si può chiudere l’operazione

Il Milan sta lavorando senza sosta per chiudere ogni obiettivo possibile in vista dell’inizio del campionato. In questi giorni il direttore sportivo Tare è concentrato per portare a termine l’operazione Zachary Athekame.

Al lavoro

L’obiettivo del club meneghino è trovare il prima possibile un accordo con lo Young Boys e chiudere così la trattativa per il terzino destro entro la fine di questa settimana.

Situazione cambiata

La trattativa si è complicata, ma non è di certo impossibile. Nelle ultime ore infatti il club svizzero ha aumentato la richiesta per il giocatore.

Ecco quanto richiesto

Ora vuole un po’ di più rispetto ai dieci milioni chiesti inizialmente. La richiesta deriva dal fatto che un club francese ha offerto 13 milioni di euro per Athekame, ma il terzino ha rifiutato perché vuole solo il Milan.

Leggi anche

Lorenzo Focolari · 9 Agosto, 11:26
Giannichedda: “Milan, meglio Hojlund di Vlahovic. Ecco perché…”
L’ex centrocampista Giuliano Giannichedda ha commentato le possibili scelte di mercato del Milan per l’attacco
Riccardo Focolari - 9 Agosto, 10:53
Verso Leeds-Milan, le probabili formazioni: cambiamenti per Allegri
Edoardo Pettinelli - 9 Agosto, 10:17
Milan, questi club fanno sul serio per Thiaw e Musah: montagna di soldi in arrivo
Edoardo Benedetti - 9 Agosto, 09:42
Milan, forte pressing per il sì di Hojlund: si tratta con lo United
Giulia Benedetti - 9 Agosto, 08:34
Milan, le top news di giornata
Stefania Palminteri - 8 Agosto, 16:57
Milan, quale formazione in campo domani? Una sola certezza
Giulia Benedetti - 8 Agosto, 16:29
LA VOCE DEI TIFOSI – “Non ci rendiamo conto della sua importanza!”
x