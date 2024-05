Milan: se dovesse partire Theo, Spinazzola resta un’alternativa

Come riferito da 'TuttoMercatoWeb', infatti, il Milan avrebbe chiesto informazioni per Leonardo Spinazzola, il cui contratto con il Milan terminerà alla fine di questa stagione. Non è detto che il suo futuro sia in giallorosso e questo apre le porte a diverse possibilità. Oltre ai rossoneri ci sarebbero anche la Juventus e il Barcellona.