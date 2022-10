Milan, Pioli può sorridere: Theo torna con la Vecchia Signora

Un Milan in emergenza torna da Stamford Bridge con un pesante 3-0 da digerire. A Londra è arrivata la prima sconfitta europea stagionale dopo il pareggio a Salisburgo e la vittoria in casa contro la Dinamo Zagabria. A giocare un ruolo determinante sull'insolita débâcle rossonera è la presenza nell'infermeria di molti elementi importanti per Stefano Pioli. Il tecnico emiliano ha dovuto rinunciare a quattro titolari nella sfida di ieri sera: Maignan, Calabria, Theo Hernandez, più uno tra Messias e Saelemaekers. Il Diavolo si trova a fare i conti da inizio stagione con molti infortuni che finora non hanno compromesso il cammino in campionato, mentre ieri hanno inciso.