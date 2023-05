Milan, in estate è caccia al vice-Theo: due nomi in lizza

La stagione sportiva sta per concludersi ed i rossoneri studiano i primi colpi in ottica futura. Ci sono alcuni ruoli...

Tanti giocatori concluderanno il proprio contratto o non verranno riscattati dalla società meneghina. In cima alle priorità della dirigenza rossonera c’è sempre il nodo attaccante, ma i ruoli in cui serve nuova linfa sono più di uno. Anche la difesa infatti potrebbe essere puntellata con dei nuovi acquisti, ma dipende dalle cessioni.