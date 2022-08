Milan, terminate le visite mediche per De Ketelaere. Ora l’idoneità sportiva

Dopo tanta attesa, ora si sta per concretizzare un’operazione voluta a lungo e sofferta. Da oggi Charles De Ketelaere sarà ufficialmente un giocatore del Milan . Da mesi ormai andava avanti la trattativa con il Bruges, che alla fine ha deciso di accettare la proposta dei rossoneri (soprattutto per accontentare la volontà del giocatore di trasferirsi presso i Campioni d’Italia). I diavoli pagheranno l’attaccante 35 milioni di euro bonus compresi. Il belga è giunto a Linate durante la notte e in mattinata si è recato presso la clinica Madonnina per svolgere le consuete visite mediche di rito.

Il nuovo acquisto rossonero è stato da subito accolto da un grandissimo entusiasmo e da tanti tifosi che lo hanno aspettato all’uscita di Linate. Inizia così la nuova avventura del trequartista, che lascia il Bruges con il quale nelle ultime quattro stagioni ha disputato 120 gare, ha segnato 25 gol e ha fornito 20 assist. Il giovane ha preso parte anche alla Champions League, dove ha segnato due gol e ha fatto tre assist in 16 partite. Durante la mattinata il belga ha deciso di salutare il suo vecchio club e i suoi tifosi, attraverso questo post pubblicato sui suoi canali social: "Voglio ringraziare il Club Bruges per avermi dato l'opportunità fin da bambino di far parte di questo club, per aver realizzato i miei sogni, per avermi fatto crescere come giocatore professionista. Grazie mille per tutto".