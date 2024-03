Milan, spunta l’idea per il tecnico dell’U23 dei rossoneri: il nome

Il Milan è pronto a gridare rivoluzione. La società guidata da Gerry Cardinale, non ha solo l'intenzione di costruire il nuovo stadio, ma sta muovendo passi concreti per la costruzione di un Milan U23. La seconda squadra che in Italia già vantano la Juventus e l’Atalanta. Questa opportunità permetterebbe di far crescere notevolmente i propri giovani, facendoli crescere e giocare in serie C, con l'obiettivo di abituarli pian piano al calcio che conta.