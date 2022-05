Milan, Tassotti: “Perdere Maldini sarebbe una follia, lavoro indiscutibile”

L'ex difensore rossonero, Mauro Tassotti, è intervenuto a LaGazzettaDelloSport sulla questione del futuro di Paolo Maldini.

Ha fatto rumore la dichiarazione di Paolo Maldini sulla mancata presentazione del rinnovo. La proprietà non si è ancora confrontata con l'attuale tecnico rossonero che ha il contratto in scadenza tra un mese. Nessun colloquio tra le parti e anche Massara si trova nella stessa situazione. Le parole di Maldini potevano essere pronunciate tra le mura di Milanello e rimanere una questione interna, invece così hanno fatto clamore e luce su un aspetto che adesso assume una dimensione complessa.

Il futuro di uno degli artefici dello Scudetto appena conquistato non è più così sicuro. Maldini ha trovato irrispettoso il trattamento nei suoi confronti da parte della società. La rivendicazione più grande è quella di essere tenuto allo scuro sui progetti che vuole apportare Redbird in quanto nuova proprietà. Il fondo americano guidato da Gerry Cardinale sta definendo l'affare con Elliott per rilevare il Milan ma stando a Maldini è mancato un suo coinvolgimento sulla questione. Nonostante molte voci interne facessero pensare che dopo il cambio della guida societaria si sarebbe proseguito quantomeno con il duo Maldini-Massara in dirigenza. Diversa la questione legata a Ivan Gazidis. Il contratto del manager rossonero scade a novembre e anche in questo caso la situazione di un suo ipotetico rinnovo è in stallo. Le ultime novità sembrerebbero aver rimescolato le carte: il futuro di Maldini è improvvisamente diventato meno certo di quanto si pensasse.