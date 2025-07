Milan, patto tra Allegri e Leao: chiamato alla svolta altrimenti…

Massimiliano Allegri ha stretto un patto con Rafael Leao, chiamato a diventare il giocatore perno del Milan

Da quando è approdato in rossonero, Massimiliano Allegri è stato chiaro: Rafael Leao sarà centrale nel progetto del Milan del prossimo anno.

Leao perno del Milan

Il tecnico livornese ha dedicato molta attenzione al talento portoghese, tanto che tutto sembra ruotare intorno alla capacità di Leao. Il fantasista portoghese è chiamato a fare il tanto atteso salto di qualità.

Subito la svolta

Una risposta significativa da parte del giocatore è attesa già a partire dalle amichevoli estive. Già in queste prime apparizioni verranno infatti tirate fuori le prime somme.

Chiamato a fare il salto di qualità

Si tratta dell’ultima opportunità data al portoghese, che dovrà liberarsi di quella discontinuità fastidiosa mostrata in ogni stagione. La velocità, la tecnica e la visione di gioco di Leao non sono in discussione: manca solo la continuità. Il giocatore dovrà dimostrare di poter reggere il peso delle aspettative e diventare un leader in campo. Se non ci riuscirà, a fine stagione saluterà i rossoneri.