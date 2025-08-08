Milan, Tare al fianco della squadra: presente alle ultime due amichevoli
Edoardo Benedetti
MILANO
8 Agosto, 15:12
Tare e Allegri
Igli Tare partirà con il Milan per stare al fianco della squadra durante queste due ultime amichevoli a Dublino e Londra

Il Milan si prepara alla partenza. Alle 15.30 i rossoneri lasceranno il centro sportivo di Milanello per andare all’aeroporto di Malpensa, dove dopo un’ora partiranno alla volta di Dublino.

Ultime due amichevoli

Domani alle 16 ore italiane la squadra allenata da mister Allegri sarà infatti impegnata nell’amichevole contro il Leeds. Invece domenica sempre alle 16 il Diavolo giocherà contro il Chelsea a Londra.

Accompagnatore speciale

Per entrambe le partite la squadra sarà accompagnata da Igli Tare. Il direttore sportivo si trova attualmente al centro sportivo e partirà anche lui per questo fine settimana ricco di eventi.

Due assenti

Nella lista dei convocati del Diavolo non ci sono Warren Bondo e Christian Pulisic. Il primo è vicino a trasferirsi in prestito secco alla Cremonese, invece il secondo sta recuperando dall’infortunio alla caviglia. Presenti tutti gli altri, compresi Modric e Jashari.

