Milan, alle 15.30 partenza per Dublino: Pulisic assente
Home > Ultime notizie

Milan, alle 15.30 partenza per Dublino: Pulisic assente

Giulia Benedetti
MILANO
8 Agosto, 14:22
Milan
Oggi pomeriggio il Milan partirà alla volta di Dublino dove domani giocherà un’amichevole. C’è però un assente

Il Milan partirà oggi pomeriggio per Dublino, dove domani pomeriggio sarà impegnato alle 16 ore italiane nell’amichevole contro il Leeds.

Due amichevoli

La squadra di mister Allegri lascerà il centro sportivo di Milanello alle 15,30 in pullman per raggiungere l’aeroporto di Malpensa.

I rossoneri saranno impegnati nella capitale della Repubblica d’Irlanda per questo match amichevole, mentre domenica saranno a Londra per sfidare il Chelsea.

Un assente

Tuttavia per queste due partite il Milan dovrà fare a meno di Christian Pulisic. Lo statunitense sta recuperando bene dalla botta subita nell’amichevole contro il Liverpool. L’attaccante sta svolgendo un programma personalizzato, ma il rientro è previsto per la prossima settimana.

Leggi anche

Giulia Benedetti · 8 Agosto, 16:29
LA VOCE DEI TIFOSI – “Non ci rendiamo conto della sua importanza!”
Vediamo di seguito le opinioni dei tifosi rossoneri sui temi caldi di giornata di oggi venerdì 8 agosto 2025
Riccardo Focolari - 8 Agosto, 16:04
Vernazza: “Milan quasi da scudetto! Se andrà in vantaggio…”
Edoardo Pettinelli - 8 Agosto, 15:38
Milan, incredibile dalla Premier: questo club su Saelemaekers
Edoardo Benedetti - 8 Agosto, 15:12
Milan, Tare al fianco della squadra: presente alle ultime due amichevoli
Stefania Palminteri - 8 Agosto, 14:47
Milan, più Hojlund che Vlahovic per l’attacco: lo United apre al prestito
Riccardo Focolari - 8 Agosto, 13:11
L’ex-Milan Calabria cerca squadra: due offerte sul tavolo
Stefania Palminteri - 8 Agosto, 08:30
Milan, le top news di giornata
x