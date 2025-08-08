Milan, alle 15.30 partenza per Dublino: Pulisic assente

Oggi pomeriggio il Milan partirà alla volta di Dublino dove domani giocherà un’amichevole. C’è però un assente

Il Milan partirà oggi pomeriggio per Dublino, dove domani pomeriggio sarà impegnato alle 16 ore italiane nell’amichevole contro il Leeds.

Due amichevoli

La squadra di mister Allegri lascerà il centro sportivo di Milanello alle 15,30 in pullman per raggiungere l’aeroporto di Malpensa.

I rossoneri saranno impegnati nella capitale della Repubblica d’Irlanda per questo match amichevole, mentre domenica saranno a Londra per sfidare il Chelsea.

Un assente

Tuttavia per queste due partite il Milan dovrà fare a meno di Christian Pulisic. Lo statunitense sta recuperando bene dalla botta subita nell’amichevole contro il Liverpool. L’attaccante sta svolgendo un programma personalizzato, ma il rientro è previsto per la prossima settimana.