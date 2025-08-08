Milan, più Hojlund che Vlahovic per l’attacco: lo United apre al prestito

Il Milan sta valutando di prendere Hojlund per rafforzare l’attacco. Intanto il Manchester United apre al prestito

Secondo le ultime indiscrezioni emerse, il Milan sarebbe più vicino a prendere Rasmus Hojlund che Dusan Vlahovic per l’attacco.

Cifre

La dirigenza meneghina ha avuto un contatto con il Manchester United nelle scorse ore grazie a degli intermediari. La volontà del Diavolo è di prendere il giocatore in prestito con diritto di riscatto e gli inglesi hanno aperto a quest’opzione, fissando il riscatto a 50 milioni.

Accordo da trovare

L’accordo non è stato ancora trovato, ma sicuramente si dovrà discutere sulle cifre. Al momento infatti non c’è stato nemmeno un contatto tra il Milan e l’entourage del danese.

Alternativa Vlahovic

Resta sullo sfondo la pista che porta a Dusan Vlahovic, con il serbo che ha aperto alla possibilità di trasferirsi in rossonero. Il problema principale riguarda ingaggio, dal momento che percepisce 12 milioni di euro a stagione.