Milan, più Hojlund che Vlahovic per l’attacco: lo United apre al prestito

Secondo le ultime indiscrezioni emerse, il Milan sarebbe più vicino a prendere Rasmus Hojlund che Dusan Vlahovic per l’attacco.
Cifre
La dirigenza meneghina ha avuto un contatto con il Manchester United nelle scorse ore grazie a degli intermediari. La volontà del Diavolo è di prendere il giocatore in prestito con diritto di riscatto e gli inglesi hanno aperto a quest’opzione, fissando il riscatto a 50 milioni.
Accordo da trovare
L’accordo non è stato ancora trovato, ma sicuramente si dovrà discutere sulle cifre. Al momento infatti non c’è stato nemmeno un contatto tra il Milan e l’entourage del danese.
Alternativa Vlahovic
Resta sullo sfondo la pista che porta a Dusan Vlahovic, con il serbo che ha aperto alla possibilità di trasferirsi in rossonero. Il problema principale riguarda ingaggio, dal momento che percepisce 12 milioni di euro a stagione.