Milan, più Hojlund che Vlahovic per l’attacco: lo United apre al prestito
Home > Ultime notizie

Stefania Palminteri
MILANO
8 Agosto, 14:47
Rasmus Hojlund
Il Milan sta valutando di prendere Hojlund per rafforzare l’attacco. Intanto il Manchester United apre al prestito

Secondo le ultime indiscrezioni emerse, il Milan sarebbe più vicino a prendere Rasmus Hojlund che Dusan Vlahovic per l’attacco.

Cifre

La dirigenza meneghina ha avuto un contatto con il Manchester United nelle scorse ore grazie a degli intermediari. La volontà del Diavolo è di prendere il giocatore in prestito con diritto di riscatto e gli inglesi hanno aperto a quest’opzione, fissando il riscatto a 50 milioni.

Accordo da trovare

L’accordo non è stato ancora trovato, ma sicuramente si dovrà discutere sulle cifre. Al momento infatti non c’è stato nemmeno un contatto tra il Milan e l’entourage del danese.

Alternativa Vlahovic

Resta sullo sfondo la pista che porta a Dusan Vlahovic, con il serbo che ha aperto alla possibilità di trasferirsi in rossonero. Il problema principale riguarda ingaggio, dal momento che percepisce 12 milioni di euro a stagione.

