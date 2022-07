Il Milan non molla Tanganga: in settimana l’incontro decisivo con Paratici

Il Milan finalmente ha ingranato: tanti nomi in ballo e tante trattative. Questo chiedevano i tifosi. Un nome si avvicina sempre di più...

Redazione Il Milanista

Un Milan scatenato verrebbe da dire in questi giorni. Perché effettivamente è così. Non si vuole arrendere, vuole portare a casa tutti i suoi obiettivi - eccezion fatta per Sven Botman e (forse) Renato Sanches. Fra domani e dopodomani dovrebbe arrivare il rilancio definitivo, quello conclusivo per aggiudicarsi Charles De Ketelaere, quel colpo "alla Maldini-Massara". Ma potrebbe non finire qua. Già perché, oltre al belga, la società meneghina studia un altro colpo per la trequarti, con Ziyech che la fa da padrone e con Nabil Fekir che è l'outsider principale - non dimenticandosi di quel Mimmo Berardi che tanto sogna il top club. E non finisce qui.

In queste ore sta vagliando il colpo perfetto per la mediana. Un colpo low cost, beninteso. L'obiettivo numero uno è sempre lui, il sogno Renato Sanches. Per il lusitano però pare sia sempre più un'utopia ogni giorno che passa - il pressing del PSG è sempre più asfissiante -, per questo il suo sbarco a Milano è sempre più inverosimile. Ma ci sono tanti nomi, tante idee: il bianconero Zakaria, il macedone Elmas, l'esubero d'eccellenza Wijnaldum e ultimo, ma non certo per importanza, Miralem Pjanic. Insomma tanti nomi per vagliare l'acquisto perfetto per il Diavolo.

E non si smette di lavorare neppure per la difesa. Il grande obiettivo, lo sappiamo, è il difensore del Tottenham Hotspur Japhet Tanganga. Maldini e Massara credono che lui sia l'uomo perfetto per la retroguardia meneghina. Credono che sia il 'nuovo Tomori'. Per questo i due dirigenti non vogliono per nessuna ragione lasciarselo scappare. La trattativa, dunque, procede spedita come non mai. Talmente tanto che in settimana ci dovrebbe essere un nuovo incontro, direttamente Fabio Paratici, l'uomo mercato degli Spurs. E dovrebbe essere quello decisivo, quello che sbloccherà definitivamente la trattativa. Il grande dilemma da risolvere però è legato alla formula: prestito con obbligo di riscatto sponda Tottenham vs. prestito con diritto di riscatto sponda Milan. La battaglia è appena iniziata, chi la spunterà?