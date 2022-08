Milan, una diretta pretendente si inserisce per Tanganga: i dettagli

Il centrale inglese degli Spurs è uno dei nomi caldi per la difesa. Maldini deve però battere la concorrenza di un altro club di Serie A.

Redazione Il Milanista

Maldini e Massara continuano a lavorare su più piste per regalare un difensore centrale a Stefano Pioli. Ai rossoneri, dopo l'addio di Romagnoli, serve un quarto giocatore da inserire nelle rotazioni difensive, è un tassello che manca alla squadra meneghina. In quello spot in questo momento si registra la presenza di Gabbia, che potrebbe partire in prestito una volta ufficializzato il nuovo acquisto. Tra i vari profili seguiti con attenzione dalla dirigenza rossonera c'è anche Japhet Tanganga, difensore inglese di proprietà del Tottenham.

Il Milan ha stretto i contatti da tempo con gli Spurs e si sono già registrati degli incontri tra la dirigenza rossonera e Fabio Paratici, ds dei londinesi. È un profilo che piace da tempo, di fatto la prima alternativa a Botman. Tuttavia, una volta sfumato l'affare per l'olandese, i rossoneri si sono concentrati a chiudere la telenovela con il Bruges per De Keteleaere e la trattativa è rimasta in sospeso. Soprattutto negli ultimi giorni il nativo di Londra si è visto superare nei piani rossoneri da Abdou Diallo del PSG, la pista più calda al momento. Per entrambi gli obiettivi, al momento, però, è tutto fermo per via della formula proposta dal Milan. I rossoneri puntano ad un prestito con dirittodi riscatto mentre sia Tottenham che PSG preferirebbero una cessione a titolo definitivo.

Secondo quanto riporta il CorriereDellaSera, su Tanganga si registra anche l'interesse di un altra squadra italiana. José Mourinho lo avrebbe indicato come uno degli obiettivi per la difesa della Roma, alla ricerca di un rinforzo in quella zona del campo. Il calciatore sarebbe stato proposto dagli Spurs per abbassare il prezzo richiesto dai giallorossi per Zaniolo, ricevendo un secco "no" dai capitolini. La Roma si trova nella stessa e identica situazione del Milan. La trattativa può evolversi solo se gli inglesi accetteranno di cedere Tanganga in prestito.