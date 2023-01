Milan: occhi puntati in Sud America sul giovane Dario Osorio

Il classe 2004 , in forza all' Universidad de Chile , Osorio piace molto al Milan che, per il 'CorSera', avrebbe offerto 5 milioni di euro per acquistarlo subito. Su di lui, però, ci sono già molti club di Premier League disposti ad offrire ovviamente cifre più alte alla società sudamericana.

Il Milan, inoltre, per il quotidiano, non esclude che Lazetic, coetaneo di Osorio, possa partire con la formula del prestito secco fino al 30 giugno entro il prossimo 31 gennaio. L'obiettivo infatti della dirigenza rossonera è quello di far crescere il giovane centravanti in ottica futura, per poi magari utilizzarlo in futuro con più maturità.