Milan, in arrivo l’accordo con un nuovo Official Style Partner

Si parla di un nuovo accordo per il Milan, che cambierà l’azienda che fornirà al club rossonero le divise ufficiali per le uscite formali.

Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal portale Footy Headlines, Harmont & Blaine ha proposto al Milan un rinnovo dell’accordo per vestire ancora il club rossonero. Ma pare che il reparto marketing di Casa Milan abbia ritenuto troppo bassa e poco conveniente l’offerta dell’azienda napoletana.

Inoltre il Milan avrebbe già in pugno un nuovo accordo. Pare proprio che Off-White sarà il prossimo Official Style Partner dei rossoneri. Si tratta un’azienda d’abbigliamento di lusso italiana, fondata dal creativo e designer statunitense Virgil Abloh a Milano nel 2012.

Si tratta dunque di un marchio luxury e molto ricercato tra i giovani. Come scrive Wikipedia, Off-White è uno dei marchi presi maggiormente di mira dai resellers, ovvero coloro che comprano i pezzi di abbigliamento per poi rivenderli a un prezzo più alto. Questo perché i pezzi del brand d’abbigliamento milanese sono quasi tutti in edizioni limitate.