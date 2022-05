Milan, la Procura Figc apre un’inchiesta sugli striscioni contro i nerazzurri

Notizia di poche ora fa è l'apertura di un'inchiesta da parte della Figc sugli striscioni contro l'Inter dopo lo Scudetto vinto dal Milan

Nella giornata di ieri i rossoneri hanno sfilato per le vie di Milano con un pullman aperto. Tanti i festeggiamenti con molti giocatori rossoneri scatenati. Qualcuno di loro forse è andato un po' sopra le righe. Su tutti Mike Maignan e Rade krunic per esempio i quali hanno sventolato uno striscione le cui scritte erano piuttosto eloquenti: “La Coppa Italia mettitela nel c...”. Una frase rivolta senza ombra di dubbio ai cugini nerazzurri che hanno alzato la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana nella stagione corrente.

Un altro caso è stato quello che ha visto protagonista in prima persona Theo Hernandez. Il giocatore francese ex Real Madrid durante la sfilata per le vie della città ha preso in mano il microfono e ha cominciato ad intonare: “Inter Inter va.........o”. Molte le polemiche anche per questo gesto oggettivamente poco sportivo da parte del giocatore rossonero. Un conto è se ad intonare certi cori o ad esporre certi striscioni fossero stati i suppoters. Un conto, invece, è vedere certe cose fatte da giocatori professionisti.