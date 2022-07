Milan, confronto con le altre vincenti in Europa: vediamo insieme i dati

La scorsa stagione ha consacrato il Milan come la migliore in Serie A, dopo un campionato straordinario nel quale Stefano Pioli e i suoi ragazzi hanno dato prova di qualità e maturità.

Adesso c’è anche più esperienza. L’arrivo di Origi è indicativo perché l’attaccante belga ha già vinto la coppa dalle grandi orecchie nel 2019, segnando anche un gol nella finale contro il Tottenham di Mauricio Pochettino. In generale poi il la dirigenza sta improntando il mercato su profili internazionali e che già conoscono la strada per il successo.

E questi innesti serviranno molto per la competizione dando sicurezza ed esperienza al gruppo. Il Milan infatti è la squadra con la media età più bassa tra le vincenti nei top 5 campionati europei. La statistica l’ha fornita la Gazzetta dello Sport, che sottolinea come quella dei rossoneri sia infatti di 25 anni e 344 giorni. Poco più di 27 anni per le rose di Bayern Monaco e Manchester City, campioni rispettivamente in Bundesliga e Premier League. Sopra i 28 invece la media età di Psg e Real Madrid, trionfanti in Ligue 1 e Liga.