Milan: per l’estate è pronta la rivoluzione, tanti i giocatori in uscita

La stagione sportiva 2022/2023 sta giungendo ai titoli di coda. Il Milan dovrà però disputare una gara importantissima, ovvero il ritorno della semifinale di Champions League . Mercoledì sera i diavoli sono usciti sconfitti 0-2 a San Siro , ai danni dei nerazzurri, disputando una partita non all'altezza delle proprie qualità. Al ritorno però la squadra di Stefano Pioli sarà chiamata a battagliare per rimettere in ordine la gara di andata.

Anche Sergino Dest con molta probabilità saluterà Milano, per tornare nella sua squadra. L’esterno non ha mai convinto Pioli e il suo addio è ormai certo. La Gazzetta dello Sport in edicola stamani, ha qualche chance in più Vranckx, ma il Diavolo difficilmente verserà i 12 milioni di euro per il riscatto. Adli, invece, verrà ceduto, in prestito, per trovare continuità.