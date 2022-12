Milan, massima cautela per le condizioni di Maignan, si allungano i tempi?

Il Milan di Stefano Pioli potrebbe far a meno di Mike Maignan per altre settimane. Il recupero procede lento e...

Redazione Il Milanista

Sono ore di valutazioni in casa Milan per le condizioni di Mike Maignan. Non arrivano buone notizie da Dubai, dove i rossoneri sono in tournèe in vista della ripresa del campionato fissata per il 4 gennaio 2023.

Come riportato da Sky Sport, il polpaccio del portiere – vittima di una ricaduta nel tentativo di recuperare per i Mondiali prima della sosta – non risponde ancora come si aspettavano Mike stesso e lo staff medico del Milan. E i tempi di recupero rischiano di allungarsi nuovamente.

Stando a quanto riportato da Peppe Di Stefano a Sky sulle condizioni di Maignan: “Da quello che abbiamo appreso pochi minuti fa, ci risulta che Maignan ha ancora problemi al polpaccio. Non una ricaduta, ma c’è massima cautela, perché il polpaccio non dà ancora garanzie e nessuno vuole forzare i tempi. I prossimi 10 giorni saranno fondamentali con test ed esami strumentali, per capire i suoi tempi di recupero e lo stesso si può dire di Origi.

Qualora Maignan non dovesse esserci il 4 con la Salernitana e i tempi dovessero essere ancora lunghi, il Milan potrebbe anticipare sin da subito l’arrivo di Sportiello che a oggi è previsto per giugno. I prossimi 10 giorni saranno decisivi”. Ecco le sue parole. Seguiranno aggiornamenti dunque post esami.