Milan, Stefano Pioli cambia nell’ 11 titolare: vediamo le sue scelte

I rossoneri sono pronti a tornare in campo per la seconda giornata di Champions League. Il Milan ha debuttato con un pareggio a Salisburgo. Vincere oggi contro la Dinamo Zagabria è fondamentale per gettare le basi di una qualificazione tranquilla.

Come è noto, mancheranno Divock Origi e Ante Rebic, oltre ad Alessandro Florenzi e ai giocatori non inseriti nella lista Champions.

In questi giorni si è tanto parlato di un possibile cambio di modulo ma stasera si vedrà in campo una formazione già rodata. Verosimilmente già contro il Napoli, però, Pioli potrebbe mettere in campo qualcosa di diverso. La testa, oggi, però, è chiaramente alla sfida ai croati, in programma stasera allo stadio San Siro, alle ore 18.45.