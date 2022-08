Milan, si fa di tutto per regalare un centrocampista a Pioli

Ancora pochissimi giorni e il calciomercato andrà in archivio. Massara e Maldini hanno l'intenzione di regalare nuovi colpi al proprio mister

Redazione Il Milanista

L’ultimo calciatore a sbarcare a Milano è stato Charles De Ketelaere. Arrivato dopo una lunga trattativa, che ha visto i rossoneri sborsare 32 milioni di euro (possibili altri tre milioni di bonus). Da quel giorno, i tifosi si auguravano di veder varcare i cancelli di Milanello anche ad almeno altri due nuovi acquisti, un difensore e un centrocampista.

Il calciomercato si chiudere giovedì e rischia seriamente di terminare senza altri colpi. Paolo Maldini e Frederic Massara sono a lavoro per riuscire a trovare la giusta soluzione ma in queste ore, per quanto riguarda il centrocampo, si registrano solamente delle frenate.

Onyedika, come raccontato, è ormai praticamente sfumato. Il nigeriano è uscito dai radar del Milan ed è pronto ad accasarsi in Belgio, al Club Brugge. In questi giorni ci si aspettava l’affondo decisivo per Onana che non è mai arrivato. Per il francese sarebbero bastati poco più di 6 milioni di euro; niente prestito con diritto di riscatto, formula poco gradita al Bordeaux.

La conferma che il giocatore camerunese è sempre più lontano arriva da La Gazzetta dello Sport: per Onana non ci sono stati più contatti negli ultimi giorni e le sue quotazioni inevitabilmente sono in netto calo.

Ad oggi è più probabile lo sbarco di un difensore: le piste che portano a Chalobah del Chelsea e Thiaw dello Schalke 04 sono ancora vive. Il club di Londra, con l’arrivo di Fofana, sono pronti a liberare il calciatore, che piace anche a Lipsia e Inter. Chalobah può giocare anche a centrocampo e questo non è certo un dettaglio da poco. Per quanto riguarda il tedesco serve un’offerta a titolo definitivo, sui 7 milioni di euro, per portarlo in Italia. Le prossime ore serviranno a capire se il Milan riuscirà a chiudere il calciomercato con un ultimo acquisto.