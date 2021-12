Milan, quanto è determinante Theo Hernandez! I numeri

Torna in campo e segna. Theo Hernandez è fondamentale per il Milan di Pioli. Questi i suoi numeri della prima metà di campionato.

Redazione Il Milanista

Il Milan torna alla vittoria in campionato dopo le due battute d'arresto con Udinese e Napoli. I rossoneri si impongono al Castellani con il risultato di 4-2. La mossa di Pioli di schierare Kessiè nella posizione di trequartista ha ripagato. Doppietta per l'ivoriano. Nella partita con l'Empoli è stato protagonista anche Theo Hernandez. Il francese, dopo aver smaltito l'attacco influenzale che lo aveva fermato nella gara con il Napoli, ha ritrovato la maglia da titolare e ha segnato il quarto gol dei rossoneri. Nonostante non sia ai livelli dello scorso anno, Theo sta avendo grandi numeri in questo campionato.

Secondo i dati raccolti da "OptaPaolo", account ufficiale Twitter di "Stats Perform", Theo Hernandez è il calciatore che in questa prima parte di stagione nel campionato italiano ha totalizzato il maggior numero di assist per quanto riguarda i difensori: ben 5. Ma non finisce qui: sempre per quanto riguarda il reparto arretrato, il francese è il giocatore che più volte è entrato nell’azione di un gol della propria squadra. 7 volte è stato protagonista di una rete del Milan, con cinque assistenze e 2 finalizzazioni personali. Insomma, numeri importanti per un giocatore che ancora non si è espresso al meglio in questa stagione, complici il Covid e qualche problema fisico.

Un giocatore imprescindibile. Anche per questo Maldini sta lavorando al rinnovo di contratto del terzino rossonero. Una prima offerta è stata fatta a Quillon, procuratore del francese. 4 milioni di euro annui, rispetto a 1,5 milioni percepiti attualmente. Prolungamento del contratto di due anni fino a giugno 2026. Non dovrebbero esserci problemi. Ma occhio al Paris Saint-Germain. L'ex Real piace a Leonardo il quale potrebbe preparare una mega offerta per portarlo a Parigi.