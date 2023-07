Milan, stallo sulla questione Taremi: i Diavoli trovano un’alternativa

Non ci sono delle novità per quanto riguarda la trattativa tra il Milan e Taremi. Così i rossoneri si guardano intorno

Redazione Il Milanista

Il Milancontinua a lavorare sul mercato per donare a mister Pioli ulteriori rinforzi per la prossima stagione. La società sa di dover intervenire a centrocampo, ma soprattutto in attacco per rendere ancora più forte la squadra a disposizione dell’allenatore. Il sogno dei Diavoli per il reparto offensivo è Mehdi Taremi del Porto.

Il centravanti iraniano è la prima scelta di Furlani e Moncada, ma il club portoghese chiede 25-30 milioni per il suo cartellino. La richiesta è considerata eccessiva, soprattutto se si considera che Taremi ha già 31 anni ed è in scadenza di contratto nel 2024. Per tale motivo il Milan si è messo alla ricerca di un valido sostituto e ora tutte le attenzioni sono rivolte su Beto dell’Udinese.

I friulani chiedono 30 milioni per il cartellino del portoghese, che però potrebbe abbassarsi inserendo nella trattativa Lorenzo Colombo. Il giovane rossonero piace molto ai bianconeri e potrebbe essere utilizzato per abbassare la parte cash. Ancora non ci sono state offerte ufficiali da parte dei Diavoli, ma se da Oporto non dovessero giungere notizie allora si potrebbe decidere di affondare il colpo. Beto inoltre lascerebbe libera l’ultima casella da extracomunitario, permettendo al Milan di acquistare Chukwueze per la fascia destra.